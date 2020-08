Roma, arrestato finto regista: abusava delle attrici durante i provini (Di giovedì 13 agosto 2020) . L’uomo di 40 anni non si era fermato nemmeno durante il lockdown per il coronavirus Ancora una scabrosa vicenda di cronaca arriva dalla capitale. Un finto regista di 40 anni commetteva indisturbato a Roma degli abusi sessuali durante i provini delle sue attrici. L’uomo offriva … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Roma, 13 ago 09:34 - (Agenzia Nova) - Nell’ambito del progetto Wanted III della Polizia di Stato, volto alla ricerca di pericolosi latitanti, la squadra mobile di Modena in esito a una mirata ed incis ...Arrestato a Roma un 44enne, per detenzione di grosso quantitativo di materiale pornografico avente come soggetti dei minorenni. La polizia postale di Roma ha ritrovato un archivio contenente oltre 10m ...