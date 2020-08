Ozil: “Mi massacrano da due anni perché non ho accettato il taglio dello stipendio” (Di giovedì 13 agosto 2020) Mesut Ozil a 31 anni è un ex calciatore pagato 350.000 sterline a settimana. All’Arsenal gli hanno fatto terra bruciata, non gioca un minuto da non si sa più quanto tempo. E – parole sue – sono due anni che lo massacrano perché non ha accettato il taglio dello stipendio come i suoi compagni, in un club salito agli onori della pubblica indignazione per aver annunciato il licenziamento di 55 impiegati per finanziare la campagna acquisti che gli consentirebbe di lottare per la Champions. Non solo, Ozil non ha intenzione di lasciare il club prima della scadenza del contratto, l’anno prossimo. L’ex nazionale tedesco è stato l’unico all’Arsenal a rifiutare la riduzione del 12,5% ... Leggi su ilnapolista

