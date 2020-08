Mamma Rodriguez tifa per la riappacificazione tra Cecilia e Ignazio: il gesto (Di giovedì 13 agosto 2020) Periodo tutt’altro che tranquillo per le sorelle Rodriguez, le quali sono alle prese con le bizze dell’amore. Belen, come è arcinoto, ha visto naufragare nelle scorse settimane la sua relazione con Stefano De Martino, mentre Cecilia, notizia fresca fresca delle ultime ore, si è separata in modo del tutto inaspettato da Ignazio Moser (non chiaro … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

eneacms : RT @eneacms: ?? CRISI COGNOME Rispondete numerosi, come pensate suoni meglio? Enea Rodriguez Enea Ortiz Si è il nome che fa cagare ne son… - eneacms : ?? CRISI COGNOME Rispondete numerosi, come pensate suoni meglio? Enea Rodriguez Enea Ortiz Si è il nome che fa ca… - Vincenz57644779 : @DavideFm1899 Ma per rodriguez che pretendi che neanche la mamma lo vuole - Maxredblack1 : @GreenMidnight1 @Zorochan_1 Rodriguez e calabria ora o dopo li cedi comunque e sono comunque cifre basse che prendi… - Maxredblack1 : @GreenMidnight1 @Zorochan_1 Ma guarda non so chi siano per te le 3-4 zavorre.. immagino ad esempio paqueta e per di… -

Ultime Notizie dalla rete : Mamma Rodriguez Mamma Rodriguez tifa per la riappacificazione tra Cecilia e Ignazio: il gesto Gossip e Tv Mamma Rodriguez tifa per la riappacificazione tra Cecilia e Ignazio: il gesto

Periodo tutt’altro che tranquillo per le sorelle Rodriguez, le quali sono alle prese con le bizze dell’amore. Belen, come è arcinoto, ha visto naufragare nelle scorse settimane la sua relazione con St ...

Stefano De Martino e Daniele Scardina insieme ad Ibiza: serata da single (FOTO)

Cosa ci fanno Stefano De Martino e Daniele Scardina insieme ad Ibiza? Lo scatto, così come le indiscrezioni necessarie, sono state rese note dal portale 361Magazine, che racconta di un incontro tra i ...

Periodo tutt’altro che tranquillo per le sorelle Rodriguez, le quali sono alle prese con le bizze dell’amore. Belen, come è arcinoto, ha visto naufragare nelle scorse settimane la sua relazione con St ...Cosa ci fanno Stefano De Martino e Daniele Scardina insieme ad Ibiza? Lo scatto, così come le indiscrezioni necessarie, sono state rese note dal portale 361Magazine, che racconta di un incontro tra i ...