Champions League, storico Lipsia: fa fuori l’Atletico di Simeone (Di giovedì 13 agosto 2020) Serata di gala per il Lipsia che fa fuori l'Atletico Madrid nel match dei quarti di finale di Champions League. Vincono 2-1 i tedeschi che si regalano il Psg in semifinale.LA PARTITAIl Lipsia si regala una notte storica battendo 2-1 i colchoneros. Il primo tempo della battaglia tattica tra Nagelsmann e Simeone scorre via tra uno sbadiglio e l’altro. Seconda frazione che invece parte con un po’ di sprint in più, il Lipsia infatti intorno al minuto 50 si porta in vantaggio grazie alla rete di Olmo. Al 71esimo ci pensa Joao Felix a riacciuffare i tedeschi. Ma non basta a Simeone, Tyler Adams regala al Lipsia serata gioco, partita e semifinale. I tedeschi sognano, Simeone saluta la ... Leggi su itasportpress

