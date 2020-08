Def Jam: il ritorno del folle picchiaduro tra rapper è stato confermato da Def Jam Recordings? (Di mercoledì 12 agosto 2020) Sono passati 13 anni dall'ultimo vero Def Jam, un bel po' di tempo, e sembra che Def Jam Recordings abbia intenzione di mandare avanti la serie. Lunedì sera, l'account Twitter ufficiale dell'etichetta ha pubblicato uno screenshot della schermata di selezione del personaggio di Def Jam: Fight For NY con la didascalia "Le strade dicono che abbiamo bisogno di un nuovo gioco di Def Jam".Il giorno successivo un nuovo tweet suggeriva un imminente "annuncio speciale per tutti voi!".EA ha chiarito ampiamente di essere interessata a rimasterizzazioni e sta attualmente lavorando in questo senso per portare i propri giochi su piattaforme come Steam e Nintendo Switch. Sebbene la probabilità di una rimasterizzazione o di una ripubblicazione sia piuttosto alta, è anche del tutto possibile che Def Jam collaborerà con EA, o un altro publisher, per un nuovo ... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : Def Jam Def Jam: il ritorno del folle picchiaduro tra rapper è stato confermato da Def Jam Recordings? Eurogamer.it Def Jam: il ritorno del folle picchiaduro tra rapper è stato confermato da Def Jam Recordings?

Sono passati 13 anni dall'ultimo vero Def Jam, un bel po' di tempo, e sembra che Def Jam Recordings abbia intenzione di mandare avanti la serie. Lunedì sera, l'account Twitter ufficiale dell'etichetta ...

Def Jem: Fight for NY in arrivo su PlayStation 5?

Ice T attore e rapper americano ritiene che sia giunto il momento di un reboot per il picchiaduro Def Jam: Fight for New York. Per chi non conosce la serie, Def Jam: Fight for New York è stato svilupp ...

Sono passati 13 anni dall'ultimo vero Def Jam, un bel po' di tempo, e sembra che Def Jam Recordings abbia intenzione di mandare avanti la serie. Lunedì sera, l'account Twitter ufficiale dell'etichetta ...Ice T attore e rapper americano ritiene che sia giunto il momento di un reboot per il picchiaduro Def Jam: Fight for New York. Per chi non conosce la serie, Def Jam: Fight for New York è stato svilupp ...