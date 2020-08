Bergamo, il Covid spiegato ai bambini con i burattini: progetto dell'Università (Di mercoledì 12 agosto 2020) Bergamo, 12 agosto 2020 - burattini come il piccolo Bortoli', con sua mamma Margi' e suo papa Gioppino, raccontano ai bambini cosa sta succedendo in questo periodo difficile e 'sospeso', dove in città ... Leggi su ilgiorno

Corriere : Infermiere ruba bancomat ad anziano che muore di Covid e fa prelievi fino a 7 mila euro - MGAlbanesi : RT @R_Albanesi: Cassino vuole dare la cittadinanza onoraria alla Madonna per aver protetto la città dal Covid. Il sindaco Salera (Pd) con d… - napolista : Dal NYT al Guardian, l’Atalanta è la storia del giorno sui media internazionali Bergamo al centro del mondo: il mir… - IlGranTrebeobia : @BottaMktg Ho un conoscente che conossce un tamponato positivo e una persona di cui un familiare anziano è morto '… - Dome689 : RT @webecodibergamo: Covid, come superare la paure nei bambini I burattini e un progetto dell’Università -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo Covid Bergamo, il Covid spiegato ai bambini con i burattini: progetto dell'Università IL GIORNO “Emozioni virali le voci dei medici dalla Pandemia”, mercoledì 12 agosto alle 20.30 oratorio Canal San Bovo

Canal San Bovo (Trento) – Protagoniste della serata, saranno le storie autentiche di fatica, di disperazione, di coraggio e di forza, trascritte in un libro dai medici e sanitari in prima linea, quand ...

259 nuovi casi (-204 rispetto a ieri) e 4 morti

Nessun decesso, 31 nuovi casi positivi (di cui 6 "debolmente positivi" e 1 a seguito di test sierologico) su 9343 tamponi effettuati, a fronte dei 71 di ieri con 3000 tamponi in meno: questi i dati lo ...

Canal San Bovo (Trento) – Protagoniste della serata, saranno le storie autentiche di fatica, di disperazione, di coraggio e di forza, trascritte in un libro dai medici e sanitari in prima linea, quand ...Nessun decesso, 31 nuovi casi positivi (di cui 6 "debolmente positivi" e 1 a seguito di test sierologico) su 9343 tamponi effettuati, a fronte dei 71 di ieri con 3000 tamponi in meno: questi i dati lo ...