Pignoramento: proroga stipendi e pensioni fino al 15 ottobre e scadenze fiscali (Di martedì 11 agosto 2020) Il decreto legge Agosto frena il Pignoramento sugli stipendi e pensioni e blocca anche le notifiche di cartelle esattoriali e vieta azioni cautelari ed esecutive almeno nel periodo di emergenza Covid-19. Il decreto Agosto stabilisce uno stop fino al 15 ottobre 2020 di notificare cartelle esattoriale e di eseguire azioni esecutive o cautelari, anche se si tratta di debiti soggette a dilazione scadute da tempo. proroga per pagamenti e stipendi La proroga arriva nel decreto Agosto, fino al 15 ottobre sospensione dei pignoramenti operati su stipendi e pensioni. Non tutti i pignoramenti sono considerati in sospensione, quelli azionati prima dell’8 marzo seguono il loro ... Leggi su notizieora

