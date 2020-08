Emma Marrone Innamorata: Ritorno di Fiamma con il Suo Ex! (Di martedì 11 agosto 2020) Nel gossip dell’estate c’è finita anche Emma Marrone, la cantante infatti è stata paparazzata insieme ad un suo ex. Non si tratta però del noto ballerino Stefano De Martino, anche lui fresco di separazione dalla showgirl Belen Rodriguez, ma di un modello norvegese. Ecco chi è e tutti i dettagli. Emma Marrone è stata paparazzata con il suo ex, non si tratta però dello storico e noto ex fidanzato Stefano De Martino, tra l’altro in queste settimane in piena crisi con Belen Rodriguez ma del modello norvegese Nikolai Danielsen. I due hanno avuto un flirt la scorsa estate, si sono conosciuti tramite amici in comune ed hanno trascorso le vacanza insieme tra Capri e Formentera. Emma Marrone e Nikolai hanno sempre smentito che tra di ... Leggi su gossipnews.tv

