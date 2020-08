Piazza Affari poco mossa con le altre Borse europee (Di lunedì 10 agosto 2020) (Teleborsa) – Piazza Affari e le altre Borse europee viaggiano a cavallo della parità, in un inizio di settimana caratterizzato dalla prudenza e dai volumi bassi. A sollevare il sentiment di mercato alcuni dati macro positivi, come l’inflazione in Cina e l’indice Sentix degli operatori borsistici europei. L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,177. Avanza di poco lo spread, che si porta a +146 punti base, evidenziando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,94%. Nello scenario borsistico europeo sottotono Francoforte che mostra una limatura dello 0,23%, andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a +0,18%, e poco mosso Parigi, che mostra un +0,06%. ... Leggi su quifinanza

