150 scosse in poche ore ai Campi Flegrei Notte in auto e tende a Pozzuoli  

(Di martedì 21 maggio 2024) AGI - Uno sciame sismico nei, conche si susseguono da questa mattina, allarma il Napoletano. Cinquein particolare questa sera hanno portato anche gente in strada. Una, poco dopo le 20.10, a una magnitudo stimata dall'Ingv di 4,4, preceduta da un'altra di magnitudo 3,5. Altre, meno forti, sono state registrate dall'Ingv in serata: una di magnitudo 2.4 alle 21.30, un'altra di 3.9 alle 21.46 e di 3.1 alle 21.55. Il 27 settembre dell'anno scorso era stata rilevata una scossa di magnitudo 4.2. Lesono state avvertite nettamente dalla popolazione non solo tra Baia, Bacoli e, ma anche in molti quartieri di Napoli, il Vomero e Fuorigrotta soprattutto, ma anche Chiaia e quelli occidentali ai confini con ...

Paura ai Campi Flegrei per l'ultimo sciame sismico in corso, che ieri ha registrato una scossa di Terremoto di magnitudo 4.4: la più forte in 40 anni . Centocinquanta gli eventi simici si sono susseguiti soltanto dalle 19.51 di ieri sera alle ore ...

Terremoto Campi Flegrei, 150 scosse in 5 ore: paura anche a Napoli. Notte in strada a Pozzuoli, oggi scuole chiuse. «Ce ne saranno altre» - Terremoto campi Flegrei, 150 scosse in 5 ore: paura anche a Napoli. Notte in strada a Pozzuoli, oggi scuole chiuse. «Ce ne saranno altre» - Scuole chiuse martedì 20 maggio. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha disposto la chiusura degli istituti scolastici nella Municipalità IX e X, che comprendono i quartieri di Bagnoli, ...

I fatti del 21 Maggio: tremano i Campi Flegrei, chiesto l'arresto per Netanyahu - I fatti del 21 Maggio: tremano i campi Flegrei, chiesto l'arresto per Netanyahu - E' il 21 Maggio 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani. • I campi Flegrei ...

Terremoto Napoli, notte di paura ai Campi Flegrei: 150 scosse in poche ore - Terremoto Napoli, notte di paura ai campi Flegrei: 150 scosse in poche ore - (Adnkronos) - Notte di paura dopo il terremoto che nella serata di ieri, 20 maggio, ha colpito i campi Flegrei, nella zona tra Bacoli e Pozzuoli.