(Di martedì 21 maggio 2024) L’ex ingegnere della Ferrari Luigiha analizzato per noi di Fanpage.it la SF-24 Evo portata in pista nel GP di Imola della Formula 1 2024 e del suo rendimento, parlando poi anche deisollevati da Leclerc riguardo allo strano utilizzo delle strategie motore da parte di Rede dei recenti progressi fatti da quest'ultima.

Quali sono i sospetti sull’uso dei motori Red Bull e McLaren in F1: l’analisi dell’ingegner Mazzola - Quali sono i sospetti sull’uso dei motori Red Bull e McLaren in F1: l’analisi dell’ingegner mazzola - L’ex ingegnere della Ferrari Luigi mazzola ha analizzato per noi di Fanpage.it la SF-24 Evo portata in pista nel GP di Imola della Formula 1 2024 e del suo rendimento, parlando poi anche dei sospetti ...