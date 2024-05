Calciomercato Milan – Budget - cession - obiettivi | la strategia dei rossoneri

MERCATO - Il Milan si muove per De Zerbi - MERCATO - Il milan si muove per De Zerbi - Il milan si sta muovendo concretamente per portare Roberto De Zerbi in panchina. Nelle scorse ore c'è stato un contatto tra le parti per capire la fattibilità dell'operazione: decisiva la mossa ...

Morto Schnellinger, eroe del Milan e protagonista di Italia-Germania 4-3 - Morto Schnellinger, eroe del milan e protagonista di Italia-Germania 4-3 - La sua rete regalò ai tedeschi i supplementari di quella che è stata definita una delle partite più belle della storia del calcio: l’incontrò finì ... Con la maglia del milan ha vinto uno scudetto, ...

