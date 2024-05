Università - protesta degli accampati | Solo scus - non vogliono ascoltarci

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 21 maggio 2024) "Non voglio rinunciare a visitare la mia patria che mi è stata rubata e che continuano ad opprimere. Voglio continuare ad esaltare la mia terra e voglio avere la possibilità di costruirmi lì una famiglia". Prendendo in mano il megafono uno studente italo-palestinese ha parlato con la voce rotta dalla commozione. Lo ha fatto alla manifestazione che si è tenuta ieri nel cortile del rettorato dell’dove oltre 150 studenti, che da venerdì hanno occupato il cortile Volta con una cinquantina di tende, si sono spostati quando hanno saputo che il Senato accademico non avrebbe accolto una delegazione. "Hanno sostenuto che il rifiuto avesse una motivazione formale perché la richiesta non era corretta – ha spiegato uno studente –. In realtà nondarci ascolto. Abbiamo stilato una serie di punti perché non si può rimanere indifferenti". Gli ...