(Di martedì 21 maggio 2024) Una piccolase ha installato oggi un'alta rete opaca per nascondere undel, meta di orde dile cui cattive maniere esasperavano residenti e autorità. L'annuncio di questa misura radicale il mese scorso da parte del municipio dikawaguchiko, nelcentrale, ha suscitato molto clamore sia nel Paese asiatico che a livello internazionale, diventando un nuovo esempio delle conseguenze dell'overtourism. Le autorità locali l'avevano giustificata con l'inciviltà di numerosistranieri presenti sul posto che gettavano rifiuti per terra, fumavano al di fuori delle aree autorizzate, attraversavano la strada con il semaforo rosso o parcheggiavano indiscriminatamente. Alcuni sono ...

