Maltempo a Milano e Lombardia - notte di pioggia ma Lambro e Seveso sono sotto controllo Allerta rossa tutto il giorno

Sale l’ Allerta meteo a Milano per le giornate del 20 e 21 maggio. Nel giro di poche ore, il Comune ha innalzato il grado di allarme per le precipitazioni previste sul capoluogo lombardo nella tarda serata di lunedì e nelle prime ore di martedì. ...

Nuova allerta meteo a Milano e in Lombardia. La protezione civile regionale ha diramato l’allerta rossa per “rischio temporali forti” dalle 14 e per “rischio idrogeologico” dalle 18 per la giornata di lunedì 20 maggio. A Milano sono previste forti ...