Morte Raisi - inchiesta su incidente Iran in lutt - oggi funerali

(Adnkronos) - Si svolgeranno oggi a Tabriz i funerali di Ebrahim Raisi . La Guida Suprema Iran iana, l'ayatollah Ali Khamenei, ha proclamato cinque giorni di lutto in Iran per la Morte del presidente. Raisi è morto nell'incidente che ha coinvolto ...

(Adnkronos) – Si svolgeranno oggi a Tabriz i funerali di Ebrahim Raisi . La Guida Suprema Iran iana, l’ayatollah Ali Khamenei, ha proclamato cinque giorni di lutto in Iran per la Morte del presidente. Raisi è morto nell’incidente che ha coinvolto ...

Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, martedì 21 maggio - Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, martedì 21 maggio - A quasi sette mesi e mezzo dagli attentati del 7 ottobre compiuti in Israele da Hamas e dalla Jihad Islamica, la guerra scatenata dallo Stato ebraico nella Striscia di Gaza non accenna a fermarsi. I m ...

Le elezioni presidenziali in Iran si terranno il 28 giugno, in seguito alla morte del presidente Ebrahim Raisi - Le elezioni presidenziali in Iran si terranno il 28 giugno, in seguito alla morte del presidente Ebrahim raisi - Il Consiglio dei guardiani dell’Iran, organo che si occupa principalmente di vigilare sulla compatibilità delle leggi con la Costituzione e con la religione islamica e di approvare le candidature elet ...

Morte Raisi, inchiesta su incidente. Iran in lutto, oggi funerali - morte raisi, inchiesta su incidente. Iran in lutto, oggi funerali - (Adnkronos) - Si svolgeranno oggi a Tabriz i funerali di Ebrahim raisi. La Guida Suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, ha proclamato cinque giorni di lutto in Iran per la morte del presidente. R ...