Preghiera del mattino del 21 Maggio 2024 | Donami la Tua saggezza

Il Lunedì è il giorno della devozione allo Spirito Santo. Invochiamo la sua potente presenza nella nostra vita con la Preghiera del mattino di oggi. Venga il Tuo Spirito, Signore, e ci trasformi interiormente con i Suoi doni: crei in noi un cuore ...

Il Papa, 'sono vicino all'Iran in questo momento difficile' - Il Papa, 'sono vicino all'Iran in questo momento difficile' - CITTÀ DEL VATICANO, 20 MAG - "Invio le condoglianze per la morte del presidente Ebrahim Raisi, del ministro degli esteri Hossein Amir-Abdollahian e di tutti coloro che sono morti nell'incidente dell'e ...

Schianto in elicottero, morto il presidente iraniano Raisi. Teheran, 'un martire' - Schianto in elicottero, morto il presidente iraniano Raisi. Teheran, 'un martire' - L'incidente è avvenuto, probabilmente a causa del maltempo, in una zona impervia al confine con l'Azerbaigian. La Mezzaluna rossa, 'nessun sopravvissuto' (ANSA) ...

Papa Francesco a Verona - Dal silenzio della preghiera al chiasso dei più piccoli - L'Osservatore Romano - Papa Francesco a Verona - Dal silenzio della preghiera al chiasso dei più piccoli - L'Osservatore Romano - (leggo.it) Già alle 7 del mattino di oggi, 18 maggio, i primi gruppi mattinieri sventolavano palloncini e cappellini colorati in attesa dell'arrivo del Santo Padre che, alle 8.10, con qualche minuto ...