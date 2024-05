La guerra nella Striscia di Gaza si combatte anche su TikTok

Monza , 20 maggio 2024 – Grande successo, con sfilata e premiazioni, nella suggestiva cornice dell’avancorte della Villa Reale per la 36° edizione dell’Italian Raid Commando, la prestigiosa competizione internazionale per pattuglie militari, ...

Pedro Sanchez chiude i porti spagnoli alle navi che trasportano armi destinate a Israele. Una delle prime "vittime" del provvedimento è la Marianne Danica, nave con un carico di 27 tonnellate di materiale esplosivo in viaggio dall'India verso il ...

Davanti alle telecamere della Cnn, il procuratore capo della Corte penale internazionale, Karim Khan, scandisce i nomi con voce ferma, e senza battere ciglio: Yahya Sinwar, capo di Hamas a ...

Da quando è cominciata l'invasione russa dell'Ucraina, gli esemplari di aquila anatraia maggiore hanno dovuto cambiare le rotte migratorie per evitare le zone di conflitto (ANSA) ...

La Corte dell'Aia chiede arresto di Netanyahu e Sinwar per crimini di guerra. «Scandalosa l'equivalenza tra Israele e Hamas» secondo il presidente degli Stati ...