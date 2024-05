Piano ‘salva-casa’ - governo studia decreto Opposizioni | No a condono

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 21 maggio 2024) Roma, 21 mag. (Adnkronos) – Ilcasa si appresta ad arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri. La riunione del Cdm, inizialmente prevista per oggi dovrebbe slittare a venerdì mattina, anche se non c’è ancora l’ufficialità. All’ordine del giorno ci sarà anche il dl, annunciato dal vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, con la promessa di ‘sanare’ tutte le piccole irregolarità – dai soppalchi alle verande, ma non solo – che riguardano, secondo uno studio del Consiglio nazionale degli ingegneri citato dal Ministero delle Infrastrutture, “quasi l’80% del patrimonio immobiliare”. “Il salva casa è una scelta concreta e responsabile a vantaggio di milioni di proprietari che così potranno regolarizzare piccole anomalie”, afferma Salvini, rivendicando come ilitaliano scommetta “sul taglio della burocrazia e sulla ragionevolezza”, ...