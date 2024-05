Da Bergamo escludono la separazione con Gasperini - al Napoli resta Pioli Repubblica

(Di martedì 21 maggio 2024) Dalacon, al. Così scriveche fa il punto sul giro degli allenatori per la prossima stagione. Ildopo la frenata con Antonio Conte spera di convincere Gian Piero. Il tecnico dell’Atalanta dopo la finale di Europa League contro il Leverkusen vedrà la famiglia Percassi, ma unatra le parti — al momento — viene esclusa dai diretti interessati. In corsa, che colha già un accordo per due anni più opzione per un terzo. Per Tuttomercatoweb, invece, il giorno diè giovedì Ilsi avvia verso ...

Bergamo ha paura che Gasperini vada a Napoli : come fa Adl a metterlo sullo stesso piano di Pioli? Lo scrive Cristiano Gatti sul Corriere dello Sport. Due finali quest’anno, unica squadra italiana: ci sta di perderle anche tutte e due, come no, ma ...

Gazzetta svela i tre nuovi titolari scelti da Manna per la rifondazione del Napoli - Gazzetta svela i tre nuovi titolari scelti da Manna per la rifondazione del napoli - Giovanni Manna sarà presto ufficializzato ma il ds è già a lavoro per la costruzione del napoli del futuro, della squadra da cui ripartire ...

Il Mattino - Accordo Italiano-Manna: è ad un passo dal Napoli, volata a due con Gasperini! - Il Mattino - Accordo Italiano-Manna: è ad un passo dal napoli, volata a due con Gasperini! - Ultime notizie SSC napoli - Nuovo allenatore, a sorpresa adesso in pole secondo l'edizione odierna de Il Mattino di napoli ci sarebbe Vincenzo Italiano: l'allenatore, che lascerà la Fiorentina a fine ...

Per Sosa Osimhen ha dato poco al Napoli e ultimamente brutti segnali. Da dicembre gli azzurri hanno mollato - Per Sosa Osimhen ha dato poco al napoli e ultimamente brutti segnali. Da dicembre gli azzurri hanno mollato - “Il napoli ha lo 0.5% di andare in Conference League, ovvero di arrivare al nono posto, vincendo la prossima con il Lecce e sempre che la Fiorentina vinca la coppa. Ormai gli azzurri non ci credono pi ...