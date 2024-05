La P2 - la loggia potentissima che non ottenne nulla

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 21 maggio 2024) Roma 21 mag -Il 21 maggio 1981 veniva resa nota la lista degli esponenti dellamassonica P2, scoperta appena due mesi prima dalle autorità. Sulla P2 non riepiloghiamo tanto una storia che è ben nota (fondazione pochi decenni dopo l’Unità d’Italia con il nome di “Propaganda massonica”, la partecipazione di nomi illustri della politica italiana come Francesco Crispi, l’abolizione durante il fascismo, la rinascita post-bellica come “Propaganda 2” e l’ascesa di Licio Gelli quale maestro venerabile negli anni Settanta del secolo scorso: ci basti questo, in tale sede). La “minoranza” che non riuscì a ottenereSe andiamo a leggere il “Piano di rinascita democratica” agilmente trovabile ovunque, wikipedia inclusa, che caratterizzava il programma della P2, non esiste praticamente nessun punto che non sia stato ...