Ita Airways-Lufthansa - l' Ue | Il piano è insufficiente Ci sono ancora troppi slot | chiesto il 30% di tagli

(Di martedì 21 maggio 2024) Rischia di saltare l'accordo tra Ita. Bruxelles continua a non essere convinta del, gli esperti della Commissione Ue che lo hanno analizzato lo ritengono". Per questo il Mef e la compagnia tedesca si preparano a presentare una nuova proposta che vada incontro alle esigenze dell'Europa. Entro il 4 luglio - riporta Il Sole 24 Ore - è atteso il parere di Bruxelles sull'acquisizione del 41% di Itada parte dicon un esborso di 325 milioni di euro. Ieri si è concluso il market test per raccogliere le valutazioni dei diversi operatori del settore. Nel mirino della Commissione c'è il peso di Ita enello scalo di Linate.

Non è trascorso neanche un giorno dal 1 maggio, festa dei lavoratori, e già si conta un altro decesso. A perdere la vita un operaio di 57 anni. Lettere , ancora morti sul lavoro : operaio precipitato dal terzo piano Come anticipa una nota stampa, i ...

Piano 'salva-casa', governo studia decreto. Opposizioni: "No a condono" - piano 'salva-casa', governo studia decreto. Opposizioni: "No a condono" - Il decreto casa si appresta ad arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri. La riunione del Cdm, inizialmente prevista per oggi dovrebbe slittare a venerdì mattina, anche se non c'è ancora l'uffici ...

Enel, un anno sotto la guida di Flavio Cattaneo: avanti con il piano di dismissioni taglia-debito - Enel, un anno sotto la guida di Flavio Cattaneo: avanti con il piano di dismissioni taglia-debito - L’ad Flavio Cattaneo guida l’Enel verso la neutralità dei flussi di cassa e prosegue con determinazione il piano di dismissioni per ridurre il debito, che già oggi è sceso a 54 miliardi di euro consid ...

Trenitalia, in quattro mesi 150 milioni di passeggeri. Il nuovo piano di investimenti - Trenitalia, in quattro mesi 150 milioni di passeggeri. Il nuovo piano di investimenti - Frecciarossa ha un piano di investimenti di oltre 1 miliardo di euro per l ... 6,8 miliardi di euro», ha detto ancora Corradi. Nel dettaglio, l'offerta estiva di Trenitalia presentata ieri a Roma, ...