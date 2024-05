Casa - le agevolazioni per tutti e i vantaggi per gli under 36 | La guida

(Di martedì 21 maggio 2024) Il mercato immobiliare in Italia continua a soffrire. Ecco qualche consiglio per chi deve acquistare case

Come funziona il mutuo con garanzia dello Stato , chi ne ha diritto e quali sono gli obblighi? Abi (Associazione bancaria italiana), banche e associazioni dei consumatori si sono date appuntamento per stilare una guida aggiornata al 2024 che ...

garanzia Consap al 50% per mutui fino a 250mila euro: questa è la regola generale, applicabile a tutti i mutui prima casa, con l'esclusione delle abitazioni di lusso (il beneficio non si applica a chi ...

I lavori di ristrutturazione spesso prevedono dei permessi specifici che devono essere richiesti. Ma in quali casi non sono necessari

Detrazione acquisto box pertinenziale - Detrazione acquisto box pertinenziale - Buongiorno, ho acquistato una casa con relativa pertinenza come abitazione in costruzione. Mi chiedevo per il garage come usufruire delle agevolazioni under 36. Posso detrarre al 50% il solo costo del ...