Foggia - paura al luna park Si strappano i cavi di una giostra | 12 feriti

(Di martedì 21 maggio 2024) Idi unahanno ceduto e fatto precipitare alcuni avventori per circa 10 metri senza freni: nessuno è in pericolo di vita

Il bilancio è riportato dalla testata La voce di San Severo . dodici persone sono rimaste ferite nell’ incidente in serata. Il luna park Allestito per la festa del Soccorso era in attività, con numerose persone presenti. I tiranti di una giostra alta ...

Il bilancio è riportato dalla testata La voce di San Severo . dodici persone, di cui quattro in condizioni gravi, sono rimaste ferite nell’ incidente in serata. Stando a successive fonti, nove feriti di cui due gravi. Ragazzini. Comunque nessuno in ...

A San Severo, in provincia di Foggia, 12 persone sono rimaste ferite in seguito al cedimento di una giostra in un luna park - A San Severo, in provincia di Foggia, 12 persone sono rimaste ferite in seguito al cedimento di una giostra in un luna park - Lunedì sera a San Severo, in provincia di Foggia, una giostra di un luna park ha avuto un guasto e ha fatto cadere diverse persone, causando 12 feriti, di cui 9 minori: nessuno sarebbe in pericolo di ...

San Severo, incidente nel luna park: cedono i cavi di una giostra, dodici feriti Allestito per la festa del Soccorso - San Severo, incidente nel luna park: cedono i cavi di una giostra, dodici feriti Allestito per la festa del Soccorso - Il bilancio è riportato dalla testata La voce di San Severo. Dodici persone sono rimaste ferite nell’incidente in serata. Il luna Park allestito per la festa del Soccorso era in attività, con numerose ...

Giostra precipita durante la festa patronale: "Bambini caduti da 10 metri, senza freni" - giostra precipita durante la festa patronale: "Bambini caduti da 10 metri, senza freni" - Cedono i cavi di una giostra alta oltre 10 metri che va giù senza freno: 12 feriti, di cui 4 gravi portati in ospedale. Coinvolti 9 minorenni. È successo durante la festa della Madonna del soccorso a ...