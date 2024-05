Collovati | Oaktree non smobiliterà - l’Inter si rafforzerà! Ho una certezza

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 21 maggio 2024) Fulviosi pronuncia sul tema bollente della società del. L’ex calciatore ha le idee chiare su quello che accadrà in futuro in casa nerazzurra sedovesse prendere le redini del club di Viale della Liberazione. RASSICURAZIONI – Fulvio, intervenuto su Rai Sport al termine della trentasettesima giornata di Serie A, si sofferma sulla delicata questione societaria legata al: «Mi aspettavo questo epilogo di Steven Zhang perché se non restituisci il credito con i relativi interessi è normale chediventa proprietario del. Giuseppe Marotta qualche giorno fa aveva detto delle parole assolutamente non rassicuranti. Poi dopo aver probabilmente parlato conha rassicurato i ...