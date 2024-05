Le intercettazioni di Miccichè | Il peculato? Ce la possono sucare altamente

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 21 maggio 2024) «Stai tranquilla che sulproprio na puonnu(ce la, ndr)». Così Gianfranco, ex presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, rispondeva a una sua collaboratrice preoccupata per l’inchiesta sull’auto blu. Oggiè indagato dalla procura di Palermo pere truffa aggravata. Proprio per aver usato l’auto blu come se fosse un taxi. Sulla tratta Palermo-Cefalù con l’Audi Q3 dotata di lampeggiante è salito anche il gatto. E c’è il sospetto che abbia viaggiato la cocaina dello chef Di Ferro. Il deputato regionale di Forza Italia è oggetto di un divieto di dimora. L’Audi come un taxi L’edizione palermitana di Repubblica racconta oggi i dettagli dell’inchiesta per ...