Terremoto a Pozzuoli - l’inquietante video del caos in un supermercato Andiamo via!

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 21 maggio 2024) Paura ai Campi Flegrei per la nottata di scosse, seguite a quella più pesante di ieri sera. Intanto in rete circola un, forse girato da un dipendente, che mostrano le condizioni di undi(Napoli) pochi istanti dopo la scossa didi magnitudo 4.4 registrata alle ore 20.10 di lunedì nella zona dei Campi Flegrei. Nei corridoi tantissimi prodotti sono caduti dagli scaffali: bottiglie di vino e olio rotte e il contenuto sparso ovunque. In sottofondo la voce dei presenti spaventati che continuano a ripetere: “Ora dobbiamo andare via”. Il sisma ha colpito anche nei comuni dell’Hinterland, come Casavatore e Giugliano in Campania. Segnalazioni sono giunte anche da Afragola e dall’isola di Procida. L’ultima scossa è stata avvertita anche sull’isola di Procida. Alla sala operativa ...