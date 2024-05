Violenza in alto mare | 19enne romana in gita scolastica stuprata da quattro francesi

(Di martedì 21 maggio 2024) Era partita con i suoi compagni di classe da Civitavecchia per trascorrere una settimana in crociera. Era tempo che attendeva il giorno della partenza dopo un anno scolastico. Ma quel viaggio in nave tanto desiderato alla fine si è trasformato per una studentessa di un liceo scientifico romano in un vero e proprio incubo: l'altra notte, infatti, è stata violentata daragazzinella cabina prenotata da uno dei giovani. Tre di loro sono stati arrestati dalla Polizia di frontiera, il quarto, invece, minorenne, è stato denunciato dalle forze dell'ordine. Tutto è iniziato la notte tra il 17 e il 18 maggio, quando la ragazza di 19 anni ha incontrato il gruppetto disulla nave Msc Seaside, sulla quale erano saliti a Marsiglia, direzione Genova. Durante la serata, i ragazzi, secondo quanto raccontato agli inquirenti ...

A Milano esiste una sartoria terapeutica per l’empowerment femminile - A Milano esiste una sartoria terapeutica per l’empowerment femminile - Molce Atelier nasce a Milano in una data particolare, il 25 novembre 2021, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne ...

Sapienza, Mattarella: “Ripudiare la violenza non ha confini” - Sapienza, Mattarella: “Ripudiare la violenza non ha confini” - ROMA – Sapienza, Mattarella: “Ripudiare la violenza non ha confini” – Si è tenuta, giovedì 16 maggio, la Giornata del Laureato in cui sono stati premiati tutti i laureati eccellenti con diploma ad hon ...

Quinta e Sesta commissione: focus su violenza e disparità di genere - Quinta e Sesta commissione: focus su violenza e disparità di genere - (Arv) Venezia 9 mag. 2024 – I consiglieri della commissione Cultura, insieme ai colleghi della commissione Sanità e Sociale, hanno incontrato i componenti del Tavolo regionale di coordinamento per la ...