In pista la sfida dei veicoli a basso consumo

(Di martedì 21 maggio 2024) La squadra del Politecnico di Milano “Green Mecc” partecipa alla 39esima edizione della Shell Eco Marathon al circuito di Paul Armagnac di Nogaro, in Francia. L’obiettivo della competizione, che terminerà venerdì, è coinvolgere gli studenti e le studentesse delle materie Stem, le discipline scientifico-tecnologiche, nella realizzazione di un veicolo con consumi ridotti, e farli competere con quelli progettati da altri studenti provenienti da tutto il mondo (111 team in totale). La squadra milanese, guidata dal professor Gianpiero Mastinu, gareggerà con un veicolo nella categoria ”Urban Concept”: mezzi dall’aspetto simile ai quadricicli leggeri adatti all’uso urbano. La squadra gareggia con il veicolo Asteria, alimentato a batteria agli ioni di litio, che presenta un nuovo telaio e nuovi portamozzi alleggeriti, oltre a un nuovo sistema di controllo motori per incrementare l’efficienza ...

