CdS – Tudor - Europa prenotata con la Lazio Ma c’è il rebus rinnovo

(Di martedì 21 maggio 2024) 2024-05-21 09:43:43 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: ROMA – Tutto in una notte, l’ultima.si aggrappa all’League, gli basterà un punto domenica contro il Sassuolo (ore 20,45) per conquistarla. La Champions era un miraggio legato a troppe combinazioni, sarebbe stato lo stesso anche con una vittoria a San Siro. «Sono ottimista per il futuro», ha sentenziato Igor a Milano. «Magari si continuasse così», ha aggiunto. Intende al ritmo di 2,12 punti di media, è il suo score. Diciassette punti in 8 partite, hanno permesso alla(sfruttando anche i 3 punti presi da Martusciello a Frosinone) di rientrare in corsa. Era una squadra in crisi d’identità e d’ispirazione, viveva giorni tumultuosi. Alcune ombre sono rimaste, altri casi si sono aperti.rivoluzionata da ...

