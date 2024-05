Terremoto ai Campi Flegrei - l’allerta resta alta | scuole chiuse e centri di accoglienza per gli sfollati

(Di martedì 21 maggio 2024) Napoli, 21 maggio 0224 –, notte in auto e centinaia di famiglie sfollate alla Solfatara. Dopo le scosse di ieri – undici le principali registrate dai sismografi dell’Ingv, seguite da centinaia di avvisaglie – il rischio che aila terra ritorni a tremare è sempre più forte. Lo sciame sismico non è finito, avvertono gli esperti. “Una notte che non dimenticheremo”, ha commentato il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, dopo la luna sequenza sismica che stanotte ha costretto centinaia di napoletani a trascorrere la notte lontano dalle proprie case. Undici scosse in poco più di 18 ore, l’ultima registrata dai sismografi alle 00.55 di stanotte. Ma a spaventare è stata la più forte di magnitudo 4.4 alle 20.10: la più intensa degli ultimi 40 anni. L’ultima scossa è stata registrata dai sismografi alle ...

