Mestre - ? accoltella to il titolare di un bar in Corso del Popolo a Mestre . Secondo il racconto di alcuni presenti, un cliente non avrebbe voluto pagare gli alcolici consumati poi la...

Follia a Mestre. Novantenne spintonato a terra e preso a calci in pieno giorno per rubargli 80 euro. Frattura del femore e contusioni - follia a mestre. Novantenne spintonato a terra e preso a calci in pieno giorno per rubargli 80 euro. Frattura del femore e contusioni - mestre - Corso del Popolo di nuovo teatro di una violenta aggressione a scopo di rapina; nella mattinata di sabato un anziano è stato aggredito da un 23enne senza fissa dimora, che ...

Il Festival dei Matti torna con quattro giornate di eventi tra Venezia e Mestre - Il Festival dei Matti torna con quattro giornate di eventi tra Venezia e mestre - Ken Loach, Miguel Benasayag, Ernesto Venturini e i protagonisti dell’esperienza basagliana in Brasile, Ilaria Cucchi, l’Accademia della follia: sono alcuni degli ospiti della 14ª edizione del Festival ...

Graham Watson, il decano dell’Unione Europea: «Io, italiano per amore in corsa contro i populismi» - Graham Watson, il decano dell’Unione Europea: «Io, italiano per amore in corsa contro i populismi» - Capolista per Stati Uniti d’Europa e primo «straniero» candidato: è stato europarlamentare dal 1994 al 2014 ...