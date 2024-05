Terremoto Napoli - notte di paura ai Campi Flegrei | 150 scosse in poche ore

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 21 maggio 2024) (Adnkronos) –didopo ilche nella serata di ieri, 20 maggio, ha colpito i, nella zona tra Bacoli e Pozzuoli. Una scossa di magnitudo 4.4, la più forte avvertita nella zona dal 1980, è stata avvertita anche aalle 19.51. Dalle 19:51 del 20 maggio fino alle 00:31 di oggi, martedì 21 maggio, sono state registrate in via preliminare circa 150 terremoti. I sopralluoghi condotti durante la serata hanno evidenziato piccoli danni agli edifici: alla fine, calcinacci caduti e tanta. La popolazione si è riversata in strada, molti hanno preferito dormire in auto senza fare ritorno nelle case. Non sono stati segnalati feriti. A Pozzuoli e a Bagnoli sono state allestite tendopoli predisposte dalla Protezione Civile. A Bacoli ...