Notte di terremoto ai Campi Flegrei con sciame sismico di 150 scosse: famiglie sfollate e scuole chiuse - notte di terremoto ai Campi Flegrei con sciame sismico di 150 scosse: famiglie sfollate e scuole chiuse - L’ Osservatorio Vesuviano, la sede napoletana dell’Ingv, ha localizzato l’epicentro della scossa di intensità maggiore a ridosso della Solfatara del comune di Pozzuoli, con profondità di 3 km. Le ...

