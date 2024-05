Marisol Castellanos - il problema al ginocchio è serio | la ballerina dovrà operarsi

(Di martedì 21 maggio 2024) Brutte notizie per, l’infortunio alè più grave di quanto si pensasse e ladi Amici 23farsi operare. A rivelarlo è stata proprio lei a seguito della finale, dichiarando di doversi prendere una piccola pausa dalle scene per poter riacquisire le forze. Inoltre, la vincitrice del circuito ballo ha svelato quali sono i suoi progetti ora che il talent show è finito. Amici 23:deve prendersi una pausa A seguito della finale di Amici 23, la seconda classificataha rivelato ai microfoni di TvBlog che intende prendersi un periodo di pausa dalla danza a causa di undi salute: “Dovrò fermarmi per un po’, il mionon sta molto bene. Dovrò ...

