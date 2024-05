Volley - azzurri nella magica Rio al debutto della VNL 2024 | quattro battaglie per avvicinare la qualificazione olimpica

(Di martedì 21 maggio 2024) Inizia da Rio de Janeiro, non un posto qualunque per la pallavolo italiana, la stagioneNazionale azzurra dimaschile. Gli oltre 100 punti di vantaggio nel ranking sulla prima delle escluse a Parigi fanno dormire sonni tutto sommato tranquilli alla squadra di Fefè De Giorgi che, da campione del mondo in carica, non può certo accontentarsi del compitino dopo una stagione, quella passata, che si è conclusa con l’amarezza di aver fallito l’accesso diretto ai Giochi attraverso il girone di. L’Italia deve subito fare i conti conavversarie di altissimo livello: niente cuscinetti in Brasile perchè le rivali si chiamano Germania, che lo scorso anno ha ottenuto il pass olimpico proprio nel girone dove era presente l’Italia, Iran che la ...

l’Italia ha perso ben 10,63 punti nel ranking FIVB dopo la brutta sconfitta per 3-0 rimediata questa sera contro la Polonia. La battuta d’arresto con il massimo scarto all’esordio in Nations League è costata parecchio alle ragazze del CT Julio ...

La Nazionale italiana di Volley maschile ha preso il volo questa sera da Roma per il Brasile, dove dal 22 al 26 maggio affronterà Germania, Iran, Giappone e i padroni di casa nello storico impianto del Ginásio do Maracanãzinho di Rio. Uno scorcio ...

Volley femminile, la svolta azzurra di Antalya! La cura Velasco e le prospettive di un’Italia che ritrova fiducia - volley femminile, la svolta azzurra di Antalya! La cura Velasco e le prospettive di un’Italia che ritrova fiducia - Non c’è stato nemmeno bisogno di evocare la pazienza degli appassionati per vedere i frutti del lavoro, più mentale che fisico, svolto in questi giorni da ...

Volleyball Nations League Maschile 2024: dove vederla in diretta - volleyball Nations League Maschile 2024: dove vederla in diretta - MILANO - Tutto è pronto per l’esordio del torneo maschile della volleyball Nations League 2024, in partenza martedì 21 maggio, con Antalya (Turchia) e Rio de Janeiro (Brasile) ad ospitare i due gironi ...

Simone Anzani torna a vestire la maglia Azzurra di Volley - Simone Anzani torna a vestire la maglia Azzurra di volley - Dopo lo stop forzato dello scorso anno che lo ha tenuto lontano dai campi e dalla nazionale, Simone Anzani è tornato a vestire la maglia azzurra dopo averlo già fatto 174 volte, con la fascia di vice ...