Almanacco del 21-05-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 21 maggio 2024)del giorno e buona settimana Buon lunedì 20 maggio da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Bernardino da Siena diminutivo di Bernardo deriva dal Germanico Bear orso e hard forte valoroso significa forte come un orso d’Orso religioso coraggioso che religioso Roger è coraggioso dice il proverbio per San Bernardino spiega il grande il piccolino i nati di oggi Honoré de Balzac Albano Carrisi Gabriele Muccino Noi andiamo a fare gli auguri a Salvatore buon compleanno salva buon compleanno anche a Barbara Daniela salutiamo Mauro Paola Alessandra e Katia un buona giornata anche a Miriam scriviamo tutto bene Viaggio nel tempo che ci porta in quel 20 maggio del 325 quando apre il figlio di Nicea primo concilio ecumenico della chiesa cristiana convocato è presieduto dall’imperatore Costantino 20 maggio 1570 Abraham ortelius pubblica il primo Atlante cartografico ...