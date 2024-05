Per Generali utile netto normalizzato di 1,1 miliardi in 3 mesi

(Di martedì 21 maggio 2024) Nel primo trimestreha registrato undi 1,1(-9%). Il risultato sarebbe in aumento dell'8% escludendo l'non ricorrente realizzato nello stesso periodo dell'anno scorso dalla vendita di un immobile a Londra. L'operativo è salito a 1,9(+5,5%). I premi lordi sono in aumento a 26,4(+21,4%), grazie ad entrambi i segmenti vita e danni e al consolidamento a febbraio di Liberty Seguros. Torna in particolare positiva la raccolta netta vita a 2,3interamente guidata dalle linee puro rischio e malattia e unit-linked, in linea con la strategia di gruppo. "Grazie al modello diversificato assicurativo e di asset management e alla solida posizione di ...

Banca Generali ha chiuso il primo trimestre dell'anno con un utile di 122 milioni di euro, in crescita del 47% sul 2023, e un utile netto ricorrente salito del 6% a 82 milioni . Il margine di intermediazione (ricavi), si legge in una nota, è ...

Banca Generali chiude il primo trimestre del 2024 con un utile netto consolidato di 122 milioni di euro, in aumento del 47 per cento rispetto agli 83,1 milioni del corrispondente periodo dello scorso anno. I costi operativi sono stati pari a 68,3 ...

