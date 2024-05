Come riconoscere un attacco di panico - l’esperto | “È un momento di vero terror - devastante”

Robert De Niro torna all’attacco di Donald Trump , che secondo l’attore è paragonabile a personaggi come Benito Mussolini e Adolf Hitler . Ospite del programma The View con Whoopi Goldberg, l’attore ha detto di non capire «perché la gente non lo ...

Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Attacco di droni russi a Kharkiv, quattro feriti - Le notizie di martedì 21 maggio sulla guerra in Ucraina, in diretta. Diverse residenze private e garage della città ucraina hanno preso fuoco in seguito al raid di Mosca ...

Regionali in Piemonte, Cirio e Pentenero uniti su nucleare, privati e sviluppo. Disabato gioca in attacco - Sembra che siano più le cose che li uniscono delle cose che li dividono. Nemmeno sul nucleare (purché di «nuova generazione») il presidente uscente Alberto Cirio e la sua principale sfidante, la ...

Cina, attacco con coltello in una scuola elementare: 2 morti e 10 feriti - In Cina due persone sono state uccise e altre 10 ferite in un attacco con coltello in una scuola elementare nella provincia meridionale di Jiangxi. Non è ancora chiaro se tra le vittime ci siano anche ...