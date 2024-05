Giostra cade nel Foggiano - 9 feriti fra i quali bambini 

(Di lunedì 20 maggio 2024) AGI - Nove persone, tra cui diversi bambini, sono rimastiin un incidente avvenuto in unaa San Severo, nel, dove si stava svolgendo la festa patronale della Madonna del Soccorso. Stando ai primi accertamenti, parti dellasi sono staccate a qualche metro di altezza, facendo precipitare le persone, tra cui alcuni minorenni che erano sullaalta cinque metri. Sul posto sono giunti squadre del 118, dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. Dei nove, tre sono stati ricoverati all'ospedale di San Severo, altrettanti a Foggia e tre a San Giovanni Rotondo. Dalle prime informazioni, nessuno è in gravi condizioni.

