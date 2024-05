I pronostici di martedì 21 maggio | playoff Serie B e altri campionati

(Di martedì 21 maggio 2024) Idi21: ci sono idiB,C e Ligue 2, in campo anchein giro per il mondo. Le semifinali di andata deidiB proseguono questocon la sfida tra Catanzaro e Cremonese. A differenza del turno precedente, la sfida si gioca sui 180 minuti, al termine dei quali in caso di parità di punteggio passerà la squadra meglio classificata, in questo caso i grigiorossi. Gli allenatori di Cremonese e Catanzaro, Stroppa e Vivarini (LaPresse) – IlVeggente.itPer il Catanzaro sarebbe quindi molto importante centrare la vittoria potendo contare sulla spinta dei suoi tifosi, per poi avereri chance al ritorno. ...

I pronostici di martedì 7 maggio : c’è la semifinale di ritorno di Champions League tra PSG e Borussia Dortmund più i playoff di Serie C. Il ritorno delle semifinali di Champions League prende il via stasera con la sfida tra PSG e Borussia Dortmund, ...

La Lega Pro ha ufficiali zzato gli orari delle gare del primo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C 2023/ 2024 . Le partite di andata sono in programma martedì 14 maggio , mentre il secondo atto è previsto per sabato 19 maggio . Le squadre ...

La Lega Serie A comunicherà nella giornata di martedì 21 maggio gli anticipi e posticipi dell’ultima giornata di campionato, la trentottesima, in cui in ballo ci saranno ancora, aritmeticamente, quantomeno il discorso legato all’ultima squadra ...

Calcio in tv oggi: programma del 21 maggio 2024 - Calciomagazine - Nella guida tv del 21 maggio 2024 i playoff di Serie B saranno trasmessi in diretta su DAZN e Sky; quelli di Serie C solo sui canali Sky Al centro della programmazione sul calcio in TV di martedì 21 maggio 2024 ci saranno i playoff. Per la semifinale di andata dei playoff di Serie B scendono in campo ...