Windows 11 File Explorer ottiene ancora più schede

(Di martedì 21 maggio 2024) Sembra che Microsoft stia lavorando su un numeromaggiore diperin11. Uno dei prossimi aggiornamenti, attualmente disponibile per i test nel Beta Channel, contiene una funzione nascosta per la pagina Home di. Abilitandola, si aggiungeranno tre nuovenella sezione Accesso rapido, permettendo … ?

Fino a poco tempo fa, Microsoft impediva a tutti i costi il download del disco di installazione di Windows . Per ottenere una copia del CD o del DVD era necessario quindi rivolgersi a siti esterni o alle reti torrent, rischiando spesso di scaricare ...

Windows 11: Aggiornamento indirizzo in Esplora File risolto finalmente Microsoft risolve il problema dell’ indirizzo nella barra degli indirizzi di Windows 11 File Explorer Nel tardo 2023, la versione 23H2 di Windows 11 ha introdotto alcuni elementi ...

Come funziona Thunderbolt Share, la nuova connessione tra PC - Come funziona Thunderbolt Share, la nuova connessione tra PC - Intel ha svelato Thunderbolt Share, una nuova tecnologia che permette la connessione diretta tra due PC windows: non solo trasferimento file, ma anche controllo del desktop.

Cosa è Meshnet e perché dovresti utilizzarlo per lo scambio di file - Cosa è Meshnet e perché dovresti utilizzarlo per lo scambio di file - Alla scoperta di Meshnet, il servizio incluso gratuitamente nel piani NordVPN, VPN punto di riferimento del settore.

Windows 11: il File Explorer avrà presto una nuova sezione - windows 11: il file Explorer avrà presto una nuova sezione - windows 11 introdurrà presto delle novità al file Explorer negli aggiornamenti che verranno rilasciati prossimamente. Microsoft introdurrà presto ulteriori novità al file Explorer di windows 11, come ...