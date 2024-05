Arezzo - la Chimer - Cincel -i, Santa Firm -na, l’antica industrializzazione

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 21 maggio 2024)già in epoca etrusca era una città che aveva le sue piccole industrie di monili in oro e di armi, oltre che microfusione in bronzo. Tali lavorazioni necessitavano di opifici in cui vi fossero forni con fuochi perenni, per raggiungere le fasi di fusione dei vari materiali. Le lavorazioni si svolgevano anche di notte, con il rischio e il pericolo di incendi e di infortuni e di atroci e mortali scottature. Secondo la tradizione greca la “chimaira”,a, serviva a proteggere la città dalla montagna che sprigionava i fuochi perenni. Fu ritrovata a San Lorentino, dove vi erano gran parte di queste piccole fabbriche, Circa i monili in oro, gli etruschi conoscevano l’uso dei bassofondenti, riuscendo a creare stampi, con anima interna a terracotta che si fondeva a bassa temperatura. Proprio questa specializzazione portò lo sviluppo in epoca romana ...