Ebrahim Raisi - il discepolo di Khamenei con ombre nel passato – Ascolta

Le elezioni presidenziali in Iran sono programmate per il 28 giugno . Questo si apprende dalle fonti locali, che aggiungo che i funerali del presidente Iran iano Ebrahim Raisi si terranno martedì a Tabriz, mentre il leader Iran iano Khamenei ha ...

Il consiglio di sicurezza dell’Onu ha osserva to un minuto di silenzio in memoria del presidente iraniano Ebrahim Raisi , morto ieri, domenica 19 maggio, in un incidente in elicottero. Un momento di raccoglimento in sua memoria dopo la tragica ...

Cordoglio anche in Occidente per l’iraniano Raisi. Incredibile ma vero - Cordoglio anche in Occidente per l’iraniano raisi. Incredibile ma vero - L'ex-presidente iraniano ebrahim raisi era un ultraconservatore soprannominato "macellaio di Teheran". In Italia, però, la sua morte è stata accolta da dichiarazioni ingenue. I Graffi di Damato.

Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, martedì 21 maggio - Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, martedì 21 maggio - A quasi sette mesi e mezzo dagli attentati del 7 ottobre compiuti in Israele da Hamas e dalla Jihad Islamica, la guerra scatenata dallo Stato ebraico nella Striscia di Gaza non accenna a fermarsi. I m ...

Morte Raisi, inchiesta su incidente. Iran in lutto, oggi funerali - Morte raisi, inchiesta su incidente. Iran in lutto, oggi funerali - Si svolgeranno oggi a Tabriz i funerali di ebrahim raisi. La Guida Suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, ha proclamato cinque giorni di lutto in Iran per la morte del presidente. raisi è morto ...