Il ramo perduto da tempo del Nilo scorreva vicino alle piramidi

La dieta incide sul 40% tumori e il 50% dei pazienti chiede consigli - La dieta incide sul 40% tumori e il 50% dei pazienti chiede consigli - La dieta incide su circa il 40% dei tumori e l'alimentazione in relazione al cancro è un argomento sempre più sentito, infatti oggi più del 50% dei pazienti, dopo la diagnosi di tumore, chiede cosa pu ...

Tumori in aumento, i medici ormai non hanno dubbi: dipende tutto da quello che mangiamo - tumori in aumento, i medici ormai non hanno dubbi: dipende tutto da quello che mangiamo - In questo articolo parliamo di tumori in aumento, i medici ormai non hanno dubbi: dipende tutto da quello che mangiamo ...

Parte studio su tumori cerebrali e benefici olio di oliva - Parte studio su tumori cerebrali e benefici olio di oliva - Prevenire l'insorgenza dei tumori del sistema nervoso centrale anche grazie al consumo regolare di olio di oliva. (ANSA) ...