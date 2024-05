(Di martedì 21 maggio 2024) Chiedono le generalità durante un controllo e vengono. Un pessimo sabato sera per alcunidella polizia locale di Nerviano impegnati in zona anche nei “Servizi Smart“, con gli altri comandi del territorio, entrati in azione nel fine settimana con inel Legnanese. Il comando unito Nerviano-Pogliano ha messo in campo settecon tre pattuglie oltre al comando serale e l’operatore di centrale operativa sempre pronto per particolari evenienze. La pattuglia serale ha svolto verifiche in alcunidi Nerviano. In un bar degli avventori hanno rivolto loro parole offensive tenendo un atteggiamento molto aggressivo, tanto che glisono stati costretti a portare un uomo in comando. All’inizio trehanno cominciato a proferire ...

Pesante il bilancio di una rissa scoppiata in un locale notturno nel centro di Ischia e che ha visto coinvolti numerosi cittadini stranieri oltre alle forze dell'ordine intervenute per sedarla. Quattro poliziotti e due carabinieri sono rimasti ...

Controlli serali nei locali. Agenti insultati e aggrediti. Due clienti denunciati - Controlli serali nei locali. agenti insultati e aggrediti. Due clienti denunciati - L’episodio in un bar, nel mirino una pattuglia del comando unito Nerviano-Pogliano. Un’altra, arrivata in emergenza, ha portato in sede il più intemperante.

"Io sono della 167": litiga per il parcheggio e aggredisce famiglia. A Lecce padre, madre e figlia in ospedale - "Io sono della 167": litiga per il parcheggio e aggredisce famiglia. A Lecce padre, madre e figlia in ospedale - La passeggieta domenicale nella marina di San Cataldo finita al pronto soccorso. Tutto iniziato per la richiesta di far passare l’auto in uscita dalla sosta.

Rivoli, aggrediti militanti della Lega durante un volantinaggio. La premier Meloni: «Violenza inaccettabile» - Rivoli, aggrediti militanti della Lega durante un volantinaggio. La premier Meloni: «Violenza inaccettabile» - Tre indagati(due sono minorenni) per l’aggressione ai militanti della Lega, avvenuta domenica pomeriggio a Rivoli. Gli investigatori del commissariato rivolese e gli agenti della Digos hanno identific ...