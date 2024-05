Rubano i pulcini all’asilo Grande valore affettivo per i bimbi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 21 maggio 2024) Ladri peggio di volpi e faine. La notte scorsa qualcuno ha rubato idei bambini dell’asilo di Casargo. I piccoli alunni della scuola dell’infanzia del paese della Valsassina li avevano assistito alla schiusa delle loro uova, li hanno svezzati, hanno regalato loro una casa e li hanno nutriti e accuditi tutti i giorni. Insieme alle loro maestre li hanno adottati lo scorso aprile, quando erano ancora solo delle uova. "I nostriche erano chiusi dentro la loro casetta sono stati portati via – denunciano però le insegnanti dalla scuola dell’infanzia -. E purtroppo non da un animale a quattro zampe. Questo ci rattrista e ci fa molto arrabbiare perché, nonostante possa sembrare una cosa di poco conto, per noi e per i bambini é una cosa di importante, dietro alla quale c’è un ...