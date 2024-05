Il guasto tecnico dell’elicottero di Raisi e le ipotesi di complotto di Khamenei | Un incidente per favorire il figlio

(Di martedì 21 maggio 2024) Un. L’agenzia di stato iraniana Irna ha chiuso così il discorso sulla morte di Ebrahim, dopo le immaginischiantatosi in una regione di confine con l’Azerbaigian. Eppure rimangono ancora molti punti oscuri nella dinamica dell’. E anche alcune teorie delche coinvolgono l’ayatollah Alì. Mentre rimangono anche dubbi sulla scelta di far saliresul Bell 212, ovvero un «elicottero medievale» secondo la definizione del ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani. Nelle immagini diffuse dall’Iran si vede anche un Mil-17 russo e un altro Bell. Ma, spiega oggi Repubblica, non hanno volato affiancando l’apparecchio del presidente per renderne più difficile l’identificazione, per ragioni di ...

Auto in fiamme vicino bancomat, paura in città - Auto in fiamme vicino bancomat, paura in città - Una Panda ha preso fuoco nei pressi di un sito bancomat in via Vetrone. Un guasto tecnico alla base dell’accaduto, perdita olio per il motore del veicolo, prima uscita fumo e poi fiamme. Rogo ...

Morte presidente Raisi, aperta un’inchiesta - Morte presidente Raisi, aperta un’inchiesta - Morte presidente Raisi, aperta un'inchiesta sulle cause dell'incidente. Oggi si terranno i funerali del presidente ...

Morte Raisi, inchiesta su incidente. Iran in lutto, oggi funerali - Morte Raisi, inchiesta su incidente. Iran in lutto, oggi funerali - Sullo sfondo, le informazioni diffuse dai media di Teheran, che attribuiscono la tragedia ad un imprecisato "guasto tecnico". Si scaglia contro gli Stati Uniti l'ex capo della diplomazia iraniana ...