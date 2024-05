Tosi-Comune - è scontro sul Pgt L’azienda | intesa ancora lontana

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 21 maggio 2024) Qualche settimana fa pareva che, quanto meno, una linea d’azione tradi Legnano e Francofosse stata definita per far sì di "accontentare" chi - la proprietà Franco- sta investendo per creare lavoro in città e l’Amministrazione con le volontà definite nel nuovo Pgt: le ultime commissioni comunali dove si stanno discutendo le controdeduzioni alle osservazioni al Pgt, invece, hanno fatto segnare un passo indietro, tanto che la stessa Francoha voluto puntualizzare per evitare fraintendimenti. "Dopo aver assistito allo streaming della riunione della Commissione Consiliare tre del 16 maggio deldi Legnano, FrancoMeccanica S.p.a. – spiegano infatti i portavoce del, rilanciata da qualche anno attraverso l’acquisizione dal ...