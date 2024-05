Er Moviola ha aperto le danze per la leadership del centrosinistra

Inter-Lazio, moviola: due rischi pesanti! Ma Sacchi coerente - CdS - Inter-Lazio, moviola: due rischi pesanti! Ma Sacchi coerente - CdS - Inter-Lazio è finita 1-1 con le reti di Kamada e Dumfries. Ad arbitrare la partita il signor Sacchi di Macerata, che giudica due rischi allo stesso modo. moviola - Inter-Lazio è terminata in pareggio, ...

LIVE Roma-Genoa - La moviola: Llorente respinge con un braccio, manca il cartellino giallo - LIVE Roma-Genoa - La moviola: Llorente respinge con un braccio, manca il cartellino giallo - La Roma ospita il Genoa all`Olimpico, nella 37esima giornata di Serie A. Svanito il sogno della qualificazione alla Champions League (a meno che non si apra anche l`opzione `sesto posto`), i gialloros ...

VarExit, incredibile in Premier League: il 6 giugno i club voteranno per l’uscita dalla moviola in campo - VarExit, incredibile in Premier League: il 6 giugno i club voteranno per l’uscita dalla moviola in campo - Il VAR in Inghilterra potrebbe avere le ore contate: come riportato in anteprima da The Athletic, il 6 giugno, nell’assemblea di Harrogate, i venti club della Premier voteranno la proposta di abolizio ...